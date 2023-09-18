Hande Erçel bakın nereli çıktı! İşte memleketi Bambaşka Biri'nin Savcı Leyla'sı Hande Erçel'in nereli olduğu öğrenen sevenleri, oldukça şaşırıyor. Güzel oyuncu Hande Erçel'in memleketi bakın neresi...

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Oyunculuk kariyerine Güneşin Kızları ile adım atan Hande Erçel, bugün yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın tanıdığı bir isim oldu.

Sen Çal Kapımı ile zirveyi yakalayan Erçel, güzelliğiyle gittikçe baş döndürdü.

Şimdilerde Bambaşka Biri dizisinde Leyla Savcı karakterini canlandıran Hande Erçel, seyircileri mest ediyor.

Sabancı ailesinin veliahtı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel hakkındaki bilgiler merak konusu oluyor.

Özellikle nereli olduğu, arama motorlarında en çok sorgulananlardan oldu.

Bandırma güzeli

29 yaşındaki Hande Erçel'in memleketi, duyanları şaşırttı.

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Erçel, aslen Bandırmalıdır.