Şov yaptı: Hande Erçel'in vücudunu saran elbisesi olay oldu! "Teninin ışıltısı geceyi yakmış" Bambaşka Biri dizisindeki partneri Burak Deniz ile Cannes'e katılan Hande Erçel, siyah elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Bambaşka Biri dizisiyle ekranlara dönen Hande Erçel, eleştirilerin odağında yer alıyor.

Oyunculuğuyla eleştirilen ve sadece "güzel" olduğu için başrolü aldığını söyleyenlere kulak asmayan Erçel, boy göstermeye ise devam ediyor.

Eleştiriler yüzünden zor günler geçirmesine rağmen partneri Burak Deniz ile Cannes'e giden ünlü isim, elbisesiyle olay oldu.

Siyah dekolteli bir elbise tercih eden Hande Erçel, zayıflığıyla ise bazı hayranlarını endişelendirdi.

Hande kırmzı halıda boy gösterdi

Burak Deniz ile birlikte FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Hande Erçel, Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom fuarına katıldı.

Siyah, dekolteli bir elbise giyen Hande Erçel, kombinini yüksek topuklu siyah ayakkabılarıyla tamamladı. At kuyruğu saç modelini tercih eden Erçel, çekici de bir makyaj yaptı.

Hande Erçel'in tercih ettiği kombinine sosyal medya kullanıcılarından: "Çok şık giyiniyor", "Prenses gibi olmuş", "Sadelik sana çok yakışıyor", "Çok asil görünüyor" gibi yorumlar geldi.