Hande Erçel çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi, beğeni butonunu çökertti! Frikik vermesine ramak kaldı

Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel, özel bir dergi için kamera karşısına geçti. Çiçekli bikinisiyle peş peşe poz veren Erçel, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Rol aldığı romantik komedi türündeki diziler ile büyük bir üne kavuşan Hande Erçel, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra paylaşımları ve özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Asıl çıkışını Sen Çal Kapımı dizisiyle yapan Erçel, dizideki partneri Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla da çok konuşuldu.

Kariyer basamaklarını hızla çıkan Erçel, Bürsin'den ayrıldıktan sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yıldırım ile mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareyle dikkatleri üzerine çekti.

Çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi

Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Hande Erçel, özel bir dergi için kamera karşısına geçti.

Pudra pembesi çiçekli bikinisiyle peş peşe poz veren Erçel, o kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Erçel'in ''O zaman renk o zaman dans'' notunu düştüğü paylaşımı 1,2 milyondan fazla beğeni aldı.

Kusursuz güzelliği ve fit vücuduyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun paylaşımına şu yorumlar yapıldı:

''Güneş gibisin'', ''Güzelliğinden bayılsam yeridir'', ''Kraliçe'', ''O zaman yanalım'', ''Her şeyiyle ölçülü kadın: Hande Erçel''