Petrol
124.11
2.94%
Euro
18.421
2.49%
Dolar
17.1243
2.21%
Altın
1.019
2.12%
Borsa
254
-4.07%
Bitcoin
521.779
3.56%
BTXN Coin
11.03
-3.58%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C
    • Hande Erçel çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi, beğeni butonunu çökertti! Frikik vermesine ramak kaldı

    Hande Erçel çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi, beğeni butonunu çökertti! Frikik vermesine ramak kaldı

    Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel, özel bir dergi için kamera karşısına geçti. Çiçekli bikinisiyle peş peşe poz veren Erçel, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 19:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Erçel çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi, beğeni butonunu çökertti! Frikik vermesine ramak kaldı

    Rol aldığı romantik komedi türündeki diziler ile büyük bir üne kavuşan Hande Erçel, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

    Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra paylaşımları ve özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

    Asıl çıkışını Sen Çal Kapımı dizisiyle yapan Erçel, dizideki partneri Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla da çok konuşuldu.

    Kariyer basamaklarını hızla çıkan Erçel, Bürsin'den ayrıldıktan sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtı.

    Yıldırım ile mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareyle dikkatleri üzerine çekti.

    Çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi

    Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Hande Erçel, özel bir dergi için kamera karşısına geçti.

    Pudra pembesi çiçekli bikinisiyle peş peşe poz veren Erçel, o kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Erçel'in ''O zaman renk o zaman dans'' notunu düştüğü paylaşımı 1,2 milyondan fazla beğeni aldı.

    Kusursuz güzelliği ve fit vücuduyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun paylaşımına şu yorumlar yapıldı:

    ''neş gibisin'', ''Güzelliğinden bayılsam yeridir'', ''Kraliçe'', ''O zaman yanalım'', ''Her şeyiyle ölçülü kadın: Hande Erçel''

    Hande Erçel çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi, beğeni butonunu çökertti! Frikik vermesine ramak kaldı #1

    Hande Erçel çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi, beğeni butonunu çökertti! Frikik vermesine ramak kaldı #2

    Hande Erçel çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi, beğeni butonunu çökertti! Frikik vermesine ramak kaldı #3

    Hande Erçel çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi, beğeni butonunu çökertti! Frikik vermesine ramak kaldı #4

    Hande Erçel çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi, beğeni butonunu çökertti! Frikik vermesine ramak kaldı #5

    Hande Erçel çiçekli bikinisiyle peş peşe poz verdi, beğeni butonunu çökertti! Frikik vermesine ramak kaldı #6


    İlginizi Çekebilir

    İngiltere'de İslamofobik davranışlar: 10 Müslüman'dan 7'si yaşıyor
    Dünya

    İngiltere'de İslamofobik davranışlar: 10 Müslüman'dan 7'si yaşıyor

    Diyarbakır'da kamu görevlisi yalanıyla kuyumcu dolandıran 6 kişi tutuklandı
    İç Haber

    Diyarbakır'da kamu görevlisi yalanıyla kuyumcu dolandıran 6 kişi tutuklandı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir