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- Hande Erçel 'dostluğa' noktayı koydu! Hızlı başlayan aşkın ardından ilk hamle..
Hande Erçel 'dostluğa' noktayı koydu! Hızlı başlayan aşkın ardından ilk hamle..
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 13:10
- Güncelleme : 30.08.2021 - 13:14
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç uzun bir süre aşk yaşamış, evlenecekken ani bir kararla ayrılmıştı.
Hande Erçel annesini kaybettiği dönemde Murat Dalkılıç'ın teselleri sayesinde kendini daha iyi hissederken, biten aşkın ardından ise açıklama gelmedi.
Hande kısa bir süre sonra gönlünü rol arkadaşı Kerem Bürsin'e kaptırdı, Murat Dalkılıç ise yalnızlığı seçti.
Murat yalnızlığına ne kadar daha devam edecek derken, Sitare Akbaş ile oldukça hızlı bir aşka yelken açtı.
Bu durum Erçel'in hayranlarını kızdırırken, Sitare Akbaş eleştiri üstüne eleştiri aldı.
HANDE'DEN İLK HAMLE GELDİ
Hande Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Sitare Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıktı. Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan ise karşı hamle geldi.
Akbaş, Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne serdi.
Şarkıcı Murat Dalkılıç, iki hafta önce sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.