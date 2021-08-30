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Hande Erçel 'dostluğa' noktayı koydu! Hızlı başlayan aşkın ardından ilk hamle..

Hande Erçel 'dostluğa' noktayı koydu! Hızlı başlayan aşkın ardından ilk hamle..

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş, yeni bir aşka yelken açtı. Hande Erçel ile arkadaş olan ve bir dönem aynı dizide rol alan Sitare Akbaş'ın aşkı çok tartışılırken, Erçel ise daha fazla sessiz kalmadı.