Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan aşk dolu kareler! "Hande çok aşık" Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, gündemden düşmüyor. Son zamanların en çok konuşulan çiftinden yeni kareler geldi. Hande Erçel’in Hakan Sabancı’ya olan ilgisi dikkat çekti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hande Erçel, şu sıralar aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, aşk hayatında da oldukça hareketli günler geçiriyor. Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisiyle yurt dışı tatiline devam ediyor. Sosyal medyada adeta fırtınalar estiren ünlü çiftten yeni kareler geldi. Hande Erçel’in ilgisi gündem oldu Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftinden yeni kareler geldi. Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’ya olan yakınlığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları bu kareleri görünce “Hande çok aşık” yorumlarını eklemeyi unutmadı.