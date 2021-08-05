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    Hande Erçel'den flaş karar! Çıtayı yükseltti, Türkiye'den ayrılıyor!

    Sen Çal Kapımı dizisinde Eda rolüyle başrol oynayan Hande Erçel, hayranlarını üzecek bir iddiayla gündemde. Erçel, kişisel gelişimi için ABD'ye gitme hazırlıklarına başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 18:43
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    Hande Erçel'den flaş karar! Çıtayı yükseltti, Türkiye'den ayrılıyor!

    Sen Çal Kapımı dizisinde sevgilisi Kerem Bursin ile başrolü paylaşan Hande Erçel, kariyer hayatına dair radikal bir karar aldı.

    Erçel, Hollywood'un kalbinin attığı Los Angeles'ta 3 aylığına dil eğitimi için sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte ABD'ye gitmeye hazırlandığı iddiası magazin gündemine düştü.

    EĞİTİM İÇİN KOLLARI SIVADI

    Oyuncu, burada kaldığı sürece İngilizcesini ilerletecek. Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi dünyaca ünlü aktörlerin de koçu olan Lori Lively'den ileri oyunculuk ve kişisel gelişim eğitimi alacak.

    "UZAKLAŞMAK İSTİYORUM"

    'Sen Çal Kapımı' dizisinin final çekimleri sonrasında soluğu yurtdışında alacak olan Erçel, geçtiğimiz günlerde "Biraz uzaklaşıp kendime yeni beceriler katmak, farklı deneyimler yaşamak, almayı planladığım eğitimlere zaman ayırıp kendimi geliştirmek istiyorum" demişti.

    Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Özge Özpirinçci, ve Berrak Tüzünataç gibi isimler Hande Erçel gibi geçtiğimiz senelerde oyunculuk ve dil eğitimi için soluğu ABD'de almıştı.

    Erçel'de eğitim için yurt dışını seçenler kervanına katıldı.

    Hande Erçel den flaş karar! Çıtayı yükseltti, Türkiye den ayrılıyor! #1

    Hande Erçel den flaş karar! Çıtayı yükseltti, Türkiye den ayrılıyor! #2

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