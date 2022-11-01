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Hande Erçel pantolonun düğmesini açıp poz verdi! İşte nefes kesen kareler!

Hande Erçel pantolonun düğmesini açıp poz verdi! İşte nefes kesen kareler!

Kerem Bürsin ile barıştığı iddiaları dolaşan güzel oyuncu Hande Erçel, pozlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak pantolonunun düğmesini açıp kamera karşısına geçti. İşte nefes kesen pozlar...