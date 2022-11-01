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    Hande Erçel pantolonun düğmesini açıp poz verdi! İşte nefes kesen kareler!

    Kerem Bürsin ile barıştığı iddiaları dolaşan güzel oyuncu Hande Erçel, pozlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak pantolonunun düğmesini açıp kamera karşısına geçti. İşte nefes kesen pozlar...
    • 01.11.2022 - 15:17
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    Hande Erçel pantolonun düğmesini açıp poz verdi! İşte nefes kesen kareler!

    28 yaşındaki Hande Erçel, güzelliği ve kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiriyor.

    En son Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterini canlandıran güzel oyuncu, partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşamıştı.

    Ayrılık haberiyle hayranlarını üzen ikili, barıştığı iddiasıyla gündeme geldi. Birlikte kahve alırken görüntülendiler.

    Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

    Instagram hesabında 29,1 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Güzel oyuncu son paylaşımıyla adeta hayranlarını büyüledi. Verdiği pozlar nefes kesti.

    Pantolonunun düğmesini açıp poz verdi

    Kerem Bürsin aşkıyla gündeme gelen Hande Erçel, yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti.

    Birbirinden etkileyici pozlar veren güzel oyuncunun kıyafeti dikkat çekti. Sarı takımıyla gündeme damga vurdu.

    Pantolonunun düğmesini açıp kamera karşısına geçti. O pozları sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...

    Hande Erçel pantolonun düğmesini açıp poz verdi! İşte nefes kesen kareler! #1

    Hande Erçel pantolonun düğmesini açıp poz verdi! İşte nefes kesen kareler! #2


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