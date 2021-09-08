Hande Erçel Sen Çal Kapımı dizisinin set arkasını ifşaladı! O fotoğraflar olay oldu

Hande Erçel Sen Çal Kapımı dizisinin set arkasını ifşaladı! O fotoğraflar olay oldu

Sen Çal Kapımı dizisinde "Eda" karakterine hayat veren Erçel, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Oyuncu paylaşımına, "Madem S.Ç.K'nin son gün, set ifşa serisi gelsin mi?" notunu düştü.

Kerem Bürsin ile FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ve Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Dizinin final vermesinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Erçel, set arkasını ifşaladı.

Erçel'in Instagram hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafları takipçileri tarafından beğenilirken, sevgilisi Bürsin ile olan karelerini paylaşmayı ise ihmal etmedi.

HANDE ERÇEL'DEN İFŞA SERİSİ..

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan ve iyi bir uyum yakalayan Hande Erçel, diziye yayınladığı fotoğraf kareleri ile veda etti.

Erçel'in yayınladığı fotoğraflar takipçilerinden tam not alırken, oyuncuların çekimler sırasında eğlenceli anlar yaşadıkları görüldü. İşte Hande Erçel'in ifşa serisi..