Hande Erçel'in sosyal medya paylaşımları gündeme damga vurmaya devam ediyor. Paylaşımlarıyla rekor kıran Hande, sütyeniyle pozları ile hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da hayata gözlerini açan Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden mezun oldu.

Güzel isim üniversiteden mezun olduktan sonra Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katıldı ve burada ikinci oldu. Asıl istediği oyunculuk yapmak olan Hande, mankenlik alanında ilerlemeyi tercih etmedi.

Güzel isim 2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin'e hayat vererek ekran macerasına başladı.

Selin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, güzelliğiyle günlerce konuşuldu. Erçel'in bu başarılı grafiği, Aşk Laftan Anlamaz ile devam etti.

Ancak oyuncu bir dönem sosyal medya üzerinden linçlendi ve oynadığı karakterlerde yetersiz kaldığı söylendi. Oyunculuğu üzerinden ağır eleştiriler alan Hande, TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendisini yeniden gösterme fırsatı buldu.

Bu dizide zayıflamış olduğu da gözlerden kaçmazken, yine aynı dönem annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybettiğini duyurdu.

Annesinin kaybını atlatmak için çok uğraşan ve zor günler geçiren Erçel, Sen Çal Kapımı ile başarısını tazeledi.

Kerem Bürsin ile birlikte yer aldığı bu dizi sayesinde adını daha fazla duyurmaya başlayan Erçel, birkaç ay önce yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğünü öğrendi.

Yeğeni Aylin Mavi için Amerika'da almayı planladığı oyunculuk eğitimini askıya alan Hande, ara verdiği setlere ise dönmeye hazırlanıyor.

Güzle oyuncu yaptığı her proje ve davranışla konuşulurken, son olarak sosyal medya üzerinden yayınladığı pozlarla da olay oldu.

Hande Erçel güzelliği

Ablası Gamze Erçel ile yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından tatile çıkan Hande Erçel, bol bol gezdi. Gezdiği yerlerden fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Hande, bu kareleri de hayranlarının beğenisine sundu.

Sosyal medyanın en fazla takip edilen ünlüsü olan Hande Erçel, yaptığı son paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Sütyenli paylaşımları olay olan Hande'ye hem olumlu hem de olumsuz binlerce yorum geldi.

Bazıları, "Hep sütyenden bıkmadın mı?" derken bazıları ise Hande Erçel'in güzelliğine dikkati çekti. Erçel'i ekranlarda görmeyi özleyenler, "Ne zaman dönüyorsun?" diye sormayı da ihmal etmedi.