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- Hande Erçel sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlar takipçilerini mest etti
Hande Erçel sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlar takipçilerini mest etti
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 15:28
Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde "Eda" karakterine hayat veren Hande Erçel, Instagram'ı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.
Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemde olan Erçel, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
Tekne ile mavi turun keyfini süren Erçel, tatilinden keyifli anları ise takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.
Erçel'in paylaşımına takİpçilerinden beğeni ve yorum gelirken, güzelliği ve zayıflığı ise dikkati çekti.
HANDE ERÇEL MEST ETTİ
Önce sevgilisi Kerem Bürsin ile, ardından ise arkadaşlarıyla uzun süre tatil yapan güzel oyuncu, yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.
Yaz tatilinde çekilen çeşitli fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Erçel'in paylaşımına, kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.
BORNOZLU POZ
Hande Erçel, yakın bir arkadaşının kendisinin ziyarete geldiği anları paylaştı. Arkadaşıyla ayna karşısına geçen Erçel, bornozuyla poz verdi.