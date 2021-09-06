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Hande Erçel sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlar takipçilerini mest etti

Hande Erçel sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlar takipçilerini mest etti

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve şu sıralar tatilin keyfini süren Hande Erçel, güzelliği ile büyüledi. Oyuncu son paylaşımları ile, takipçilerden tam not aldı.