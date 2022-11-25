Hande Erçel süper minili doğum günü kombiniyle hayran bıraktı! 'Sen gerçek misin'

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in doğum günü pozları büyük beğeni topladı. 29 yaşında olan oyuncu dün yeni yaşını kutladı. Hande Erçel'in instagram hesabından paylaştığı pozlar beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. 24 Kasım 1993 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan oyuncunun instagramda 29 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Güzel oyuncunun her paylaşımı gündeme gelerek binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci, Halka, Azize ve Sen Çal Kapımı gibi birçok dizide rol alan Hande Erçel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden mezun olmuştur.

Hande Erçel 2012 yılında Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.