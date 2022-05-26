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    Hande Erçel tesettürlü karesiyle güzellik algılarını yerinden oynattı! 'Çölde vaha gibisin'

    Güzel oyuncu Hande Erçel, çöl ortasında verdiği pozlarla akılları baştan aldı. Herkesin sevdiği bir isim haline gelen Erçel'in pozlarına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 15:27
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    Hande Erçel tesettürlü karesiyle güzellik algılarını yerinden oynattı! 'Çölde vaha gibisin'

    24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim aldı.

    2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandıran Erçel, çıkışını bu dizi sayesinde yaptı.

    Aşk Laftan Anlamaz dizisi sayesinde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazanan Erçel, akabinde Azize isimli dizisinde yer aldı.

    Güzel ve başarılı oyuncu TRT ekranlarında oynadığı Halka dizisinin çekimleri sırasında annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybetti.

    Oldukça zor bir dönem geçiren Hande Erçel, Kerem Bürsin ile birlikte yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde yeniden çıkışa geçti.

    Şu sıralar Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla olay oldu.

    Hande Erçel çölde

    Her paylaşımıyla dikkati çeken güzel oyuncu, çölde verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

    "Nerede kalmıştık" diyerek paylaşımda bulunan güzel oyuncuya takipçileri, beğeni ve yorum yağdırdı.

    Türkiye'de en çok takipçi sayısına ulaşan kadın ünlülerden olan Hande Erçel'in paylaşımlarına "Çölde vaha gibisin" yorumları geldi.

    Hande Erçel tesettürlü karesiyle güzellik algılarını yerinden oynattı! Çölde vaha gibisin #1

    Hande Erçel tesettürlü karesiyle güzellik algılarını yerinden oynattı! Çölde vaha gibisin #2

    Hande Erçel tesettürlü karesiyle güzellik algılarını yerinden oynattı! Çölde vaha gibisin #3

    Hande Erçel tesettürlü karesiyle güzellik algılarını yerinden oynattı! Çölde vaha gibisin #4


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