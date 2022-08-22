Hande Erçel ve ablası Gamze Errçel teknede sere serpe uzandı! Göbek deliklerine kadar dekolte...

Hande Erçel ve ablası Gamze Errçel teknede sere serpe uzandı! Göbek deliklerine kadar dekolte...

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'den tekne pozu geldi. İki kardeşin güzelliğini sergileyen pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da dünyaya gelen Hande Erçel, Güneşin Kızları dizisi sayesinde hayatımıza girdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alan Erçel, Güneşin Kızları'nda kazandığı ünü zamanla ikiye katladı.

2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisinde yer alab Erçel, bu dizi vesilesi ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazandı.

Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan ve beğenilen oyuncu, Halka'da yer aldığı sırada annesini kaybetti.

Annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybeden Hande Erçel, bu süreci ablası Gamze Erçel ile atlatmaya çalıştı.

Teyze olduktan sonra ablası ile bağları daha fazla güçlenen Erçel, tekne tatiline çıktı ve ablasıyla poz vermeyi ihmal etmedi.

Şu sıralar oynadığı reklam filmleriyle adından söz ettiren Hande Erçel, ablası Gamze ve yeğeni Aylin Mavi ile sere serpe uzandı.

Pozları abla Gamze Erçel paylaşırken, Hande Erçel ise yorum yapmadan geçemedi.

Abla - kardeş güzelliği

Hande Erçel ablası Gamze Erçel ve yeğeni ile tatile çıktı. Şu sıralar bol bol tatil yapan ve dinlenen Hande Erçel, ablası ile teknede poz verdi.

İkilinin teknede uzanarak verdikleri poz, sosyal medya üzerinden ilgi gördü. Aylin Mavi'nin yer aldığı pozlara yorum yağdı.

İkilinin hayranları, "Abla- kardeş ne güzelsiniz" , "Allah bozmasın" , "Anneniz sizi izliyor" tarzında duygusal yorumlar yaptı.

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