Hande Erçel ve Hakan Sabancı sevgili mi? Aşk iddiaları sonrası Hande Erçel'den açıklama

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile görüntülenen ünlü oyuncu Hande Erçel'in Sabancı ile aşk yaşadığı iddiaları şaşırttı. Peki Hande Erçel ve Hakan Sabancı sevgili mi? İşte merak edilenler...

Bir süre önce eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilen oyuncu Hande Erçel'in, geçtiğimiz haftalarda Kavacık'ta Sabancı ile buluştuğuna dair görüntüleri yayınlanmıştı. Gelişme sonrası Hande Erçel'in Sabancı ile aşk yaşayıp yaşamadığı merak edilmeye başlandı. Peki Hande Erçel ve Hakan Sabancı sevgili mi? İşte Erçel'den gelen açıklama...

Hande Erçel ve Hakan Sabancı sevgili mi?

Ünlü oyuncu son olarak Kerem Bürsin ile barışma iddialarına kesin bir dille "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" demişti. Ancak bu açıklamadan sonra Erçel'in sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile görüntülenmesi ve Emirgan'daki bir mekanda eğlenmesi duyanları şaşırttı.

Eğlencenin ardından mekandan ilk olarak Hande Erçel ayrıldı ve sonrasında arkasından Hakan Sabancı çıktı. Öğrenilen diğer bilgilere göre ise düzenlenen parti Sabancı'nın Emirgan'da bulunan boğaz manzaralı yalı dairesinde devam etti.

Yalanlama geldi

31 yaşındaki Sabancı'nın pek çok güzel isimle aşk yaşadığı bilinirken, ismi Sabancı'yla anılan Hande Erçel'den ise yalanlama geldi.

"Hayatımda kimse yok"

Erçel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin.” ifadelerini kullandı.