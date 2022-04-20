Hande Erçel ve İbrahim Çelikkol'lu Mest-i Aşk'ın vizyon tarihi belli oldu! Oyuncu kadrosu yıldızlar geçidi...

Hande Erçel ve İbrahim Çelikkol'lu Mest-i Aşk'ın vizyon tarihi belli oldu! Oyuncu kadrosu yıldızlar geçidi...

Türk-İran ortak yapımı Mest-i Aşk filmi, ilk tanıtımıyla büyük ses getirmişti. Mevlana'nın hayatına yönelik farklı bir bakış açısı getirecek olan Mest-i Aşk filminin vizyon tarihi sonunda belli oldu.

Yapımcılığını ENG Yapım Medya ile Semarya Film'in üstlendiği Mest-i Aşk adlı sinema filminin çekimleri, iki yıl önce tamamlanmıştı.

Yapımcılığını Mehran Borumand'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hassan Fathi'nin oturduğu Mest-i Aşk filminin vizyon tarihi, pandemi nedeniyle sürekli ertelenmişti.

Başrollerini iki İranlı oyuncu Parsa Pirouzfar ve Shahab Husseini'nin paylaştığı ve Hande Erçel'in ilk sinema filmi olan Mest'i Aşk'ın ilk tanıtımı, Kasım 2021'de yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü.

Mevlana'nın hayatına yönelik farklı bir bakış açısı getirecek olan filmin vizyon tarihi sonunda belli oldu.

Sonbaharda vizyonda

Akşam'da yer alan habere göre; Mevlana ve Şems Tebrizi'nin hayatını anlatan Türk - İran ortak yapımı ''Mest-i Aşk'' adlı film, sonbaharda eylül ya da ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Merakla beklenen filmin kadrosunda; Parsa Pirouzfar, Shahab Husseini, Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Selma Ergeç, Boran Kuzum, Bensu Soral ve Burak Tozkoporan rol alıyor.

Filmde; Parsa Piroufzar Mevlana Celaleddin Rumi'yi, Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan Shahab Husseini ise Mevlana'nın can dostu Şems Tebrizi'ye hayat veriyor.

Hande Erçel 'Kimya Hatun', İbrahim Çelikkol 'İskender', Boran Kuzum 'Alaeddin', Selma Ergeç 'Kerra', Bensu Soral 'Meryem', Burak Tozkoporan 'Sultan Veled' karakterlerini canlandırıyor.

Mest-i Aşk Fragman İzle

Mest-i Aşk filminin konusu

18 yaşındaki Kimya Hatun Mevlana ve Kerra Hatun tarafından evlat edinilmiştir. Kimya Hatun Mevlana'nın öğretisine gönül vermiş, maneviyat yönünden güçlü bir kadındır.

Mevlana hayatta en çok sevdiği iki kişi olan Kimya Hatun ile Şemsi bir araya getirmek ister. Kimya Hatun sorgusuz sualsiz Şems ile evlenmeyi kabul eder. Şems'i tanıdıkça gönlünün büyüklüğünü, maneviyatının ne kadar yüksek olduğunu anlar. Ancak evliliklerinden kası süre sonra Şems hayatını kaybeder.