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    Hande Erçel'den baş döndüren kareler! Bacaklarıyla şov yaptı...

    Sosyal medyadaki pozlarıyla gündem yaratan güzel oyuncu Hande Erçel, son paylaştığı fotoğrafla görenleri mest etti.
    • 07.08.2022 - 11:23
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    Hande Erçel'den baş döndüren kareler! Bacaklarıyla şov yaptı...

    Başarılı ve güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor.

    Sen Çal Kapımı isimli dizi ve reklam filmlerinde yer alan Hande Erçel, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıkmıştı.

    Başarılı ve güzel oyuncu, şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor.

    Kaan Yıldırım'la birlikteliklerini sonlandıran Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre'nin markajına girmişti.

    Silvestre, Erçel'in fotoğraflarına yorum yapması da dikkat çekmişti. Ayrıca Erçel de yıldız oyuncuya cevapsız kalmayıp takibe almıştı.

    Hande Erçel, son olarak Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerle gündem oldu.

    Hande Erçel'den bacak şov

    Uzun süredir düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen oyuncu, muhteşem fiziğini sergilediği elbisesiyle adeta bacak şov yaptı.

    Güzelliğiyle baş döndüren Erçel, beğeni yağan gönderisine, "Kızlar zorla fotoğraflarımı çekmiştir" notunu düştü.

    Ünlü isim, yeni kareleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    Hande Erçel den baş döndüren kareler! Bacaklarıyla şov yaptı... #1

    Hande Erçel den baş döndüren kareler! Bacaklarıyla şov yaptı... #2

    Hande Erçel den baş döndüren kareler! Bacaklarıyla şov yaptı... #3


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