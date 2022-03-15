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    Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bacaklarını açtığı pozlarla yıktı geçti! 'Vay vay vay..'

    Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yoga yaptığı anları sosyal medya üzerinden hayranlarının beğenisine sunmak için paylaştı. Erçel'in o kareleri umduğundan daha fazla beğeni ve yorum aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 22:34
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    Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bacaklarını açtığı pozlarla yıktı geçti! 'Vay vay vay..'

    Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınıyor.

    Kızı Mavi doğduktan sonra popülaritesini iyice artıran Gamze Erçel, sosyal medya üzerinden para kazanıyor.

    Birçok ürüne link veren ve sosyal medya üzerinden reklam alan Erçel, takipçileriyle kurduğu yakın ilişkiyle biliniyor.

    Kızı Mavi ve eşi Caner Yıldırım'la ilgili paylaşımlarını sıklıkla yapan Gamze Erçel, spora ise bir hayli meraklı.

    Spor yaptığı anlara dair kareleri ve yeme düzenini takipçileriyle paylaşan Erçel, katıldığı bir yoga kursundan paylaşım yaptı.

    Yoga yaptığı anları hayranlarının beğenisine sunan Gamze Erçel için birbirinden güzel binlerce yorum geldi.

    GAMZE ERÇEL ŞOV YAPTI

    Yoga kursundan paylaştığı kareleri ile beğenilen Gamze Erçel'in kusursuz fiziği dikkatleri çekti.

    Hande Erçel'den farklı olan ancak güzelliği ile zaman zaman kardeşini sollayan Gamze Erçel, kendisini iyi baktığını bir kez daha gösterdi.

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel bacaklarını açtığı pozlarla yıktı geçti! Vay vay vay.. #1

    Bir çocuk doğrumasına yaptığı sporlarla fit bir görünüme kavuşan Gamze Erçel'iin bacaklarını açtığı yoga pozlarına, "Tıpkı Hande gibi çok güzel" yorumları yapıldı.

    Kızı Mavi'nin tatlılığı ile sıklıkla gündem olan Gamze Erçel, bu sefer yoga yaptığı karelerle haberlere konu oldu.

    İŞTE O KARELER

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel bacaklarını açtığı pozlarla yıktı geçti! Vay vay vay.. #2

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel bacaklarını açtığı pozlarla yıktı geçti! Vay vay vay.. #3


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