Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel dekoltesine gül kondurdu, kıvraklığı akıl aldı! 'Nevrimiz döndü be'

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaz sezonunu Dubai'de açtı. Bayram tatilini birleştirip Dubai'ye giden Erçel, verdiği pozlarla hayranlarından beğeni ve bol bol yorum aldı.

18 Ocak 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katılan ve burada "Sinema Güzeli" seçilen Erçel, erkek gömlekleri tasarlayarak kariyerine adım attı.

Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde yer alan güzel isim, Umuda Kelepçe Vurulmaz” adlı dizide Simge karakterine hayat verdi.

Hande Erçel'in ablası olarak tanınan Gamze Erçel, uzun zamandır aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile evlendi.

Genç ismin asıl tanınması ve Instagram'da takipçi sayısını artırması ise kızı Aylin Mavi'nin doğumu sayesinde oldu.

Kızının her anını sosyal medya hesabından paylaşan ve fenomen haline gelen Gamze Erçel, Dubai'ye gitti.

Yaz sezonunu ailesiyle beraber Dubai'de açan ve birbirinden güzel pozlar veren Gamze, sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan güzel ismin hayranları, kusursuz fiziğine övgü dolu yorumlar yaptı.

Gamze Erçel ortalığı salladı

Gamze Erçel Yıldırım, bayram tatili için Dubai’ye gitti. Erçel, çiçekli mayokini ile çektirdiği pozlarını peş peşe paylaştı.

Gamze Erçel'in bu pozları hayranlarından beğeni aldı. Kızı ile olan karesini paylaşmayı ihmal etmeyen Erçel, evliliği ile beğenileri topluyor.

Eşi ile olan uyumu ve aşkı herkesin ilgisini çeken Gamze Erçel, kardeşi Hande ile ise oldukça yakın.

Sık sık bir araya gelen abla-kardeş, annelerinin ölümünden sonra birbirilerine kenetlendi. Teyzeliğin tadını çıkaran Hande Erçel, ablasına ise "Gökyüzüm" diye sesleniyor.