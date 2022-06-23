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    • Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, gömleğinin düğmelerini açınca...'Hande'yi ezdin geçtin be kadın'

    Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, gömleğinin düğmelerini açınca...'Hande'yi ezdin geçtin be kadın'

    Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medyada paylaştığı mini şortuyla takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.
    • 23.06.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 17:13
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    Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, gömleğinin düğmelerini açınca...'Hande'yi ezdin geçtin be kadın'

    'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan başarılı ve güzel oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren Gamze Erçel'in Aylin Mavi Yıldırım adında bir kız çocuğu bulunuyor.

    Ablası kadar konuşulan Gamze Erçel, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

    Şimdilerde sosyal medyada dijital içerik üreticiliği yapan Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ın davetine katıldığı siyah elbisesiyle de gündeme oturdu.

    Yaz aylarının gelmesiyle tatil karelerini paylaşmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki renkli pozlarıyla dikkatleri çekiyor.

    Mini şortuyla poz verdi...

    Hande Erçel'den yaklaşık iki yaş büyük olan Gamze Erçel, pozlarıyla görenleri mest ediyor.

    Son olarak paylaştığı mini şortlu pozuyla takipçilerinden tam not alan Gamze Erçel'in bu pozuna 40 bine yakın beğeni aldı.

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Erçel'in paylaşımları sosyal medyanın gündeminden düşmeyecek gibi duruyor.

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel, gömleğinin düğmelerini açınca... Hande yi ezdin geçtin be kadın #1

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel, gömleğinin düğmelerini açınca... Hande yi ezdin geçtin be kadın #2

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel, gömleğinin düğmelerini açınca... Hande yi ezdin geçtin be kadın #3


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