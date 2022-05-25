Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel iç gösteren transparan kıyafetiyle dudak ısırttı! 'Hande'yi ezdin geçtin'

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son paylaştığı kare ile sosyal medyayı yıkan isme, binlerce yorum ve beğeni geldi.

1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Erkekler üzerine tasarımlar yapan Gamze Erçel, 2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katıldı ve burada "Sinema Güzeli" seçildi.

Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde yer alan güzel isim, Umuda Kelepçe Vurulmaz” adlı dizide Simge karakterine hayat verdi.

Annesi Aylin Erçel'i kaybettikten sonra ekranlardan çekilen ve uzun süredir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile evlenen Gamze Erçel, Aylin Mavi adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Kızı doğduktan sonra sosyal medyayı daha fazla aktif kullanan ve Mavi sayesinde takipçi rekoru kıran Erçel, parasını yine Instagram üzerinden kazanmaya başladı.

Her karesini ve anını sosyal medya hesabından yayınlayan Gamze Erçel'in son pozları, beğeni ve yorum rekorları kırdı.

Gamze Erçel'den dikkati çeken paylaşımlar

Fransa'nın Cannes şehrine giden ve orada çektirdiği birbirinden güzel pozlarını takipçileri ile paylaşan Gamze Erçel, büyüledi.

Sokak ortasında içini gösteren fileli üstüyle sosyal medyada dikkati çeken abla Erçel, Hande Erçel'i solladı.

Erçel'in bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken, "Hande'yi ezdin geçtin" tarzında peş peşe yorumlar geldi.