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    Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz! Marilyn Monroe'ya benzetildi

    Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi. Ünlü ismin beyazlar içindeki pozu Marilyn Monroe'ya benzetildi.
    • 23.10.2022 - 16:35
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    Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz! Marilyn Monroe'ya benzetildi

    Daha önce Sen Çal Kapımı, Halka, Güneşin Kızları gibi pek çok farklı yapımda yer aldığı bilinen Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Erçel, geçtiğimiz günlerde kızı Mavi'nin hastalığını sosyal medya üzerinden duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. Erçel, ayrıca kızının tedavisine devam edildiğini açıklamıştı.

    Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz!

    18 Ocak 1992 doğumlu olduğu bilinen 30 yaşındaki isim, geçtiğimiz günlerde kızı Mavi'yle verdiği pozlarla çokça konuşulmuştu. Kızıyla deniz kenarında poz veren Erçel'e takipçilerinden beğeni yağmıştı.

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Marilyn Monroe ya benzetildi #1

    Marilyn Monroe'ya benzetildi

    Gamze Erçel bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden beğeni topladı. Beyaz mini elbisesiyle poz veren ünlü isim, giydiği kıyafet ve verdiği pozla Marilyn Monroe'ya benzetildi.

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Marilyn Monroe ya benzetildi #2

    "Melek gibi olmuşsun"

    Erçel'e takipçilerinden "Saçın çok güzel olmuş", "Melek gibi olmuşsun" yorumları yağdı.

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Marilyn Monroe ya benzetildi #3

    İşte Gamze Erçel'in çok konuluşan ve beğenilen bazı fotoğrafları...

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Marilyn Monroe ya benzetildi #4

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Marilyn Monroe ya benzetildi #5

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Marilyn Monroe ya benzetildi #6

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Marilyn Monroe ya benzetildi #7


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