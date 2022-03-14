Hande Erçel'in boylu poslu eski sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızıymış! Aşk büyük, sonu hazin...

Kerem Bürsin ile ayrılan ve uzun zamandır gündem olan Hande Erçel'in eski sevgilisi akıllara geldi. Erçel'in eski aşkını hatırlayanlar, Arka Sokaklar'dan olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğradı.

Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, başrollerinde Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel ve Berk Atan'ın yer aldığı Güneşin Kızları, bize birçok yetenekli ismi kazandırdı.

Ağır bir drama sahip olan dizide yer alarak ekran macerasına başlayan Hande Erçel, güzelliği ile gündeme bomba gibi düştü.

Selin Yılmaz karakterini canlandıran ve o dönem bir yıldız olacağının sinyalini veren Erçel, son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer aldı.

Kerem Bürsin ile Sen Çal Kapımı dizisinde başarılı bir performans sergileyen Erçel, komedi alanında kendisini ispatladı.

Herkesin sevdiği, beğendiği ve finali ile üzüldüğü bir yaz dizisi olan Sen Çal Kapımı, Hande-Kerem aşkına vesile oldu.

İkilinin dizide tanıştıktan sonra başlayan aşkları uzun bir süre konuşuldu ancak geçtiğimiz günlerde bu ilişki sona erdi.

Hatta Hande Erçel'in bu aşkın hemen ardından yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Ancak bu iddialar gerçeklik kazanmadı.

Başarılı ve güzel oyuncunun bu ayrılık gelişmesinin ardından bir dönem sevgili olduğu Burak Serdar Şanal, gündeme getirildi.

HIZLI VE ÇABUK BİTTİ

Hande Erçel ve Burak Serdar Şanal, bir dönem birlikteydi. İkilinin birbirleriyle oldukça güzel ve samimi fotoğrafları var.

Ancak bu aşk uzun sürmedi. Sessiz sedasız başlayan aşk yine sessiz sedasız bitti.

Burak Serdar Şanal, şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan'a hayat veren Özgü Kaya ile beraber.

ARKA SOKAKLAR'DA BOY GÖSTERDİ

Bir dönem ayrılan ancak yeniden bir araya gelen Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya'nın artık nikah masasına oturması bekleniyor.

İkilinin uzun süren ve ilgi çeken ilişkileri, hayranlarını mutlu ediyor ve binlerce yorum alıyor. Özgü Kaya'ya çok aşık olduğu bilinen ve oyunculuk konusunda da kendisini kanıtlayan Şanal, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde yer aldı.

Yeşil Deniz ve Rüzgarın Kalbi gibi yapımlarda rol alan Serdar Şanal, 2008 yılında Arka Sokaklar dizisinde 'Ceyhun' karakterine hayat vermişti. Ceyhun, Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliş'in sevgilisiydi.