Hande Erçel'in efsane dizide dansçılık yaptığı ortaya çıktı! O görüntüler çok konuşuldu

Hande Erçel'in efsane dizide dansçılık yaptığı ortaya çıktı! O görüntüler çok konuşuldu

Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel'in yıllar önce yayınlanan ''Çılgın Dersane Üniversitede'' adlı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Erçel'in filmde dans ettiği görüntüler gündeme oturdu.

Son zamanlarda kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 24.6 milyon takipçisi bulunan oyuncu Hande Erçel, şöhreti yakaladıktan sonra büyük bir değişim yaşadı.

Sıkı takipçileri, Erçel'in eski ve yeni hali arasındaki farkı mercek altına aldı. Böylece kariyerinin ilk yıllarında farklı bir görünüme sahip olan genç oyuncunun, inkar etse de estetikli olduğu ortaya çıktı.

Erçel'in dudak, yanak, badem göz, çene dolgusu yaptırdığı ve bişektomi yöntemiyle yanaklarındaki yağları aldırdığı öğrenildi.

Operasyonlar sonrası daha ince bir yüz hattına kavuşan güzel oyuncu Hande Erçel, 53. bölümüyle birlikte final yapan FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'ndaki performansıyla kariyerinde zirveyi gördü.

DANSÇILIK YAPMIŞ

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla da sık sık magazin gündemine gelen oyuncu Hande Erçel'in, yıllar önce ''Çılgın Dersane Üniversitede'' dizisinde Meryem karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in dizide dans ettiği görüntüler, magazin gündemini salladı. Erçel'in eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan o görüntüleri...

ÇALIKUŞU DİZİSİNDE OYNAMIŞ

27 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel'in, 2013 yapımı ''Çalıkuşu'' dizisinde ölümcül bir hastalık nedeniyle yataklara düşen 'Zahide' karakterine hayat verdiği ortaya çıkmıştı.

Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Erçel'in o yıllara ait görüntüleri de sevenlerini bir hayli şaşırtmıştı.