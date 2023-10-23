Hande Erçel'in eski hali olay oldu! Efsane dizide saçlarını savurup dans ettiği anlar ortaya çıktı Oyunculuğuyla eleştirilerin odağında olan Hande Erçel'in Çılgın Dershane filmindeki karelerini görenler inanmakta zorluk çekti.

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Bambaşka Biri dizisiyle ekranlara dönen ve yeniden Burak Deniz ile partner olan Hande Erçel, eleştirilerin odağında yer alıyor.

İzleyenleri memnun edemeyen Hande Erçel'in oyunculuğu, gündemden düşmemeye başladı.

Beğenilmeyen ve ekrana yakıştırılmayan Erçel, eleştirilere kulağını tıkamış durumda...

Sosyal medyadan bu eleştirilerim dozu artarken, Hande Erçel'in bir ara Çılgın Dershane'de boy gösterdiği ortaya çıktı.

"Flash Tv oyunculuğu"

Sen Çal Kapımı dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Hande Erçel'in, yıllar önce Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde 'Meryem' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.

Erçel'in dizide saçlarını savurup dans ettiği görüntüler herkesi şaşırttı. Ünlü ismin eski halini görenler; 'Ne kadar değişmiş', 'Flash Tv oyunculuğu' gibi yorumlar yaptılar.