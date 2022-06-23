Hande Erçel'in ipli bikinisini görenin nutku tutuldu! 'Dersimiz fizik'

Yoğun iş temposundan sonra tatile çıkan oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı bikinili pozu olay oldu.

Birçok projede yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Oyuncu Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptırdığı iddia edilen Hande Erçel, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiriyor.

Son olarak Sen Çal Kapımı isimli dizi ve reklam filmlerinde yer alan Hande Erçel, yoğun iş tepmposuna ara vererek tatile çıktı.

Uzun zamandır düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili pozlarıyla boy gösterdi.

"Dersimiz fizik"

Siyah ipli bikinisiyle pozlar veren Hande Erçel'in karın kasları da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Instagram'da 28,2 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, siyah taş detaylı bikinisiyle verdiği pozları "Nerede kalmıştık?" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel'in büyük ilgi toplayan bikinili pozlarına "Dersimiz fizik" "Sen kraliçesin" gibi yorumlar geldi.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 800 binden fazla beğeni aldı.

Erçel'in, kusursuz fiziğiyle paylaştığı her fotoğraf, sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.