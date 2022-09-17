Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.521
0.45%
BTXN Coin
7.71
9.82%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı

    Ebeveynleri tarafından karnı şiştiği fark edilen 2,5 yaşındaki mavi hastaneye götürüldü. Kötü haberin geldiği minik Mavi, kanser tedavisine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı

    Oyuncu Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber geldi.

    Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın evliliği, 2019 yılında kızları Aylin Mavi'nin doğumuyla taçlandı.

    Teyzesine benzerliğiyle bilinen 2,5 yaşındaki Mavi'nin karın şişliği, kötü haberi de beraberinde getirdi.

    Mavi'ye kanser teşhisi kondu

    Ailesi tarafından doktora götürülen Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenildi.

    Aile üzücü haberle sarsılırken, takipçileri "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

    Hande Erçel in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı #1

    Hande Erçel in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı #2

    Hande Erçel in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı #3

    Hande Erçel in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı #4

    Hande Erçel in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı #5


    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde aile fotoğrafı
    Gündem

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde aile fotoğrafı

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Demet Özdemir ayna karşısında verdiği dekolteli pozla büyüledi! 'Doğal afet'
    Medya

    Demet Özdemir ayna karşısında verdiği dekolteli pozla büyüledi! 'Doğal afet'

    Görüş Bildir