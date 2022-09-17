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- Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı
Ebeveynleri tarafından karnı şiştiği fark edilen 2,5 yaşındaki mavi hastaneye götürüldü. Kötü haberin geldiği minik Mavi, kanser tedavisine başladı.
- Haber Merkezi
- 17.09.2022 - 09:17
Oyuncu Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber geldi.
Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın evliliği, 2019 yılında kızları Aylin Mavi'nin doğumuyla taçlandı.
Teyzesine benzerliğiyle bilinen 2,5 yaşındaki Mavi'nin karın şişliği, kötü haberi de beraberinde getirdi.
Mavi'ye kanser teşhisi kondu
Ailesi tarafından doktora götürülen Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenildi.
Aile üzücü haberle sarsılırken, takipçileri "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.