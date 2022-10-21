Hande Erçel'in yıllar önceki hali ifşa oldu! O fotoğraflar utandıracak cinsten...

Hande Erçel'in yıllar önceki hali ifşa oldu! O fotoğraflar utandıracak cinsten...

Hande Erçel de estetik operasyonlarıyla evrim geçiren ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun eski hali görenleri şaşkına çeviriyor. Bu fotoğrafları utanılacak cinsten…

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde eğitim aldı. 2012 yılında Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırdı.

Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide Hayat Uzun karakterini canlandırdı. Bu dizideki çalışmasıyla En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazandı.

2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Azize adlı dizide Azize Aksu Günay karakterine hayat verdi.

2020-2021 yılları arasında ise FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat verdi. Dizi 8 Eylül 2021'de 52. bölümü ile final yaparak sona erdi.

Dizinin sona ermesiyle, partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başladı. İkili sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Geçtiğimiz aylarda ise ayrılık haberleriyle sevenlerini üzdü.

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel’in yıllar önceki hali ortaya çıktı.

Eski hali görenleri şaşkına çevirdi

2012 yılında bir magazin programının sunuculuğunu yapan ünlü oyuncu Hande Erçel’in görüntüleri ifşa oldu. O görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun o senelerde de güzel olduğunu düşünürken, bazı kullanıcılar estetiğin gücünü öne sürdü. İşte Hande Erçel’in yıllar önceki hali…