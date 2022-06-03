Petrol
117.42
-0.16%
Euro
17.7543
0.31%
Dolar
16.4847
0.19%
Altın
991.46
0.25%
Borsa
2602
-1.26%
Bitcoin
506.122
2.44%
BTXN Coin
12.20
-1.61%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C
    Hande Fırat: Bu yaz paranızı Yunan adalarında harcamayın

    Hande Fırat: Bu yaz paranızı Yunan adalarında harcamayın

    CNN Türk moderatörü Hande Fırat, Yunanistan ile yaşanan kriz nedeniyle tatilcilere "en azından bu sene Yunan adalarına gitmeyin, ülkenize kazandırın" çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 05:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Neredeyse işgal edilmişcesine ülkesinde birçok ABD üssü açılmasına izin veren Yunanistan, Türkiye karşıtı eylem ve söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

    16 harita hazırlayarak uluslararası propaganda başlatan Yunanistan haritaları yurt dışındaki büyükelçiliklere gönderdi.

    Uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen elinde tuttuğu adaları silahlandıran, son olarak Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili harita hazırlayan Yunanistan, “Türkiye bunları istiyor.” dedi.

    Hande Fırat'tan tatilcilere: "Bu sene Yunan adalarına gitmeyin"

    CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de artan gerilim de tartışıldı.

    Hande Fırat: Bu yaz paranızı Yunan adalarında harcamayın #1

    Programda Yunan adalarına tatile giden tatilcilere de seslenen Hande Fırat, şunları söyledi:

    "Sevgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu adalara gidiyorsunuz. Bakın bu adaları silahlandırdılar. Türkiye ile de uğraşıyorlar. En azından bu sene paranızı Türkiye’de harcayın, bunlara harcamayın. Şu Türkler adalara gitmesin bakayım. Çok ciddi para bırakıyorlar. Yunanlılar ‘Türkler gelsin’ diye ağlıyorlar.”

    Hande Fırat: Bu yaz paranızı Yunan adalarında harcamayın - VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Manchester United'dan Mata'ya veda
    Transfer dosyası

    Manchester United'dan Mata'ya veda

    Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı 16 haritalı kampanya
    Gündem

    Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı 16 haritalı kampanya

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir