CNN Türk moderatörü Hande Fırat, Yunanistan ile yaşanan kriz nedeniyle tatilcilere "en azından bu sene Yunan adalarına gitmeyin, ülkenize kazandırın" çağrısı yaptı.

Neredeyse işgal edilmişcesine ülkesinde birçok ABD üssü açılmasına izin veren Yunanistan, Türkiye karşıtı eylem ve söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

16 harita hazırlayarak uluslararası propaganda başlatan Yunanistan haritaları yurt dışındaki büyükelçiliklere gönderdi.

Uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen elinde tuttuğu adaları silahlandıran, son olarak Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili harita hazırlayan Yunanistan, “Türkiye bunları istiyor.” dedi.

Hande Fırat'tan tatilcilere: "Bu sene Yunan adalarına gitmeyin"

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de artan gerilim de tartışıldı.

Programda Yunan adalarına tatile giden tatilcilere de seslenen Hande Fırat, şunları söyledi:

"Sevgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu adalara gidiyorsunuz. Bakın bu adaları silahlandırdılar. Türkiye ile de uğraşıyorlar. En azından bu sene paranızı Türkiye’de harcayın, bunlara harcamayın. Şu Türkler adalara gitmesin bakayım. Çok ciddi para bırakıyorlar. Yunanlılar ‘Türkler gelsin’ diye ağlıyorlar.”

Hande Fırat: Bu yaz paranızı Yunan adalarında harcamayın - VİDEO

