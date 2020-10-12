Hande Kazanova kimdir? Zodyak kuşağı ne demek?

Burç yorumları yapan ve son dönemlerde Astrolog kimliği ile öne çıkan Hande Kazanova kimdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ünlü astrolog Hande Kazanova hem anlattıklarıyla oldukça dikkat çekiyor hem de hayatına dair bilgiler merakla araştırılıyor.

HANDE KAZANOVA KİMDİR?

25 Eylül 1973'te İzmir'de doğdu. Türk tiyatro sinema ve dizi oyuncusu ve sunucudur.

Kazanova ailesinin tek çocuğudur. İlkokulunu Alaybey İlkokulu ortaokulu ve liseyi İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde okumuştur. Türkiye'yi temsil ettiği Miss Internatonial (1993) yarışmasında ilk 10 arasına girmiştir. TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri almıştır. 2000 yılında Kiss TV'de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sunmuştur. Aynı sene astroloji yazarı olmuştur. Şu anda bir gazetede burç astroloji yazarlığını yapmaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez 1997 yılında yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide canlandırdığı Ece karakteri ile geçen Hande Kazanova; Cinlerle Periler, Aşkına Eşkıya, Tatlı Hayat, Hanımeli Sokağı, Geniş Aile, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda yer alan Hande Kazanova, 9 Temmuz 2011'de Gürcan Yücel ile hayatını birleştirdi.

ZODYAK KUŞAĞI NEDİR?

Kişinin doğum anındaki zodyak resmi, kişinin yıldız haritası olarak da bilinir. Zodyak, içinde güneş, ay, gezegenler ve yıldızların döndüğü bir gökküre kuşağıdır. Eski Yunanca'da zodyak kelimesi "Yaşam Çemberi" ya da "Canlı Varlıkların Çemberi" olarak adlandırılmıştı.

Astronomide zodyak, ekliptiğin her iki yanında 9 derece uzanan, Ay'ın ve ana gezegenlerin yörüngelerini kapsayan bir kuşağı ifade eder. Ekliptik üzerinde merkezlenen gökyüzü koordinat merkezinin bir özelliğidir (Dünya yörüngesinin düzlemi ve Güneş'in aşikar yolu), ekinoks noktasının doğusunda derece cinsinden ölçülen gök boylamının (ekliptik ve ekvatorun artan kesişimi) ölçülen değeridir.

İçinde Güneş, Ay, gezegenler ve yıldızların döndüğü bir gökküre kuşağıdır. Astrolojide zodyak, "burçlar kuşağı" olarak bilinir. Bu kuşak, dünyaya yakın takımyıldızlarını gösteren hayali bir çizgidir. Eski Yunanca "zoidiakos zoion (hayvan) + eidos (şekil)" sözcüğünden gelen zodyak, bu kuşakta bulunan bir grup takımyıldızıdır. Gezegenlerin ve ayın yörüngesi de zodyak içindedir.

ZODYAK KUŞAĞI TAKIMYILDIZLARI

Kuşakta yer alan 13 takımyıldız bulunmaktadır. Bunlar Capricornus, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Ophiuchus'tur.