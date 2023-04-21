Hande Sarıoğlu ailesiyle bayram pozu verdi sosyal medya yıkıldı: 'Güzelliğin kaynağı belli oldu' Hande Sarıoğlu ailesi ile verdiği bayram pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o kare..

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu'nun her paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni alıyor. Bir televizyonda spikerlik yaptığı dönem paylaştığı oryantal videosunun ardından çalıştığı kanaldan ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu şimdilerde sosyal medyada farklı içerikler üretiyor. Instagramı aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu'nun 495 bin takipçisi bulunuyor. Hande Sarıoğlu'nun Ramazan bayramı pozu sosyal medyada gündeme geldi. Hande Sarıoğlu instagram hesabından ailesi ile olan bir fotoğrafını "Sarıoğlu Ailesi iyi bayramlar diler" notuyla paylaştı. Ünlü sunucunun bu pozu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hande Sarıoğlu'nun bu paylaşımına takipçileri "Güzelliğin kaynağı belli oldu" şeklinde yorumlar yaptılar.