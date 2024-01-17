Hande Sarıoğlu ameliyat oldu! Hastane pozuna yorum yağdı... Ünlü spiker Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ameliyat olduğunu açıkladı...

ensonhaber.com

Özel hayatı ve iddialı paylaşımları ile adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu.

Hande Sarıoğlu ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile takipçilerine duyurdu.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu her paylaşımı ile adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda paylaşımlarına ara veren ünlü spiker dün yaptığı paylaşım ile bunun sebebini açıkladı.

Kist ameliyatı oldu

Hande Sarıoğlu paylaşımında "Herkese selamlar, ortalarda yokum bu aralar, sizleri merakta bıraktığımı farkettim. Küçük bir kist ameliyatı olduğum için cuma gününden beri istirahatteyim arkadaşlar. Her şey yolunda, iyiyim, en kısa sürede iş ve günlük hayatıma geri dönmüş olacağım"

Hande Sarıoğlu'nun bu pozuna takipçilerinden yüzlerce geçmiş olsun yorumu yapıldı...