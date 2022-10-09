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    Hande Sarıoğlu annesini paylaştı görenler inanamadı! 'Güzelliğinin nereden geldiği belli oldu'

    Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu ailesiyle vakit geçirdiği anları instagram hesabından paylaştı.Annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi..
    • 09.10.2022 - 15:56
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    Hande Sarıoğlu annesini paylaştı görenler inanamadı! 'Güzelliğinin nereden geldiği belli oldu'

    Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı iddialı pozlarla sık sık gündeme geliyor.Hande Sarıoğlu bu kez ailesiyle vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Annesiyle olan fotoğraflarını paylaşan ünlü sunucunun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

    Hande Sarıoğlu'nun annesiyle paylaştığı karelere bir takipçisi "Güzelliğinin nereden geldiği belli oldu maşallah" yorumunda bulundu.

    İşte ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun "Herkese iyi pazarlar" notuyla paylaştığı o kareler..

    Hande Sarıoğlu annesini paylaştı görenler inanamadı! Güzelliğinin nereden geldiği belli oldu #1

    Hande Sarıoğlu annesini paylaştı görenler inanamadı! Güzelliğinin nereden geldiği belli oldu #2

    Hande Sarıoğlu annesini paylaştı görenler inanamadı! Güzelliğinin nereden geldiği belli oldu #3


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