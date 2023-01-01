2022 yılının en fazla konuşulan isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yeni yıla girdiğii kareleri yayınladı.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, Habertürk ekranlarında spor porgramı yapıyordu.

Dansa da oldukça meraklı olan ve bir dönem oyunculuk alanında da kendisini gösteren Sarıoğlu, sosyal medya üzerinden bir video yayınladı.

Hande Sarıoğlu'nun yayınladığı bu video günlerce gündemde kalırken, başarılı spiker Habertürk TV'den ayrıldığını duyurdu.

Sarıoğlu'nun işine yayınladığı videodan dolayı son verildiği söylendi ancak bu video, Hande Sarıoğlu'nun tanınmasına neden oldu.

Bu videodan sonra Youtube üzerinden Ertan Süzgün ile spor porgramı yapan Sarıoğlu, "Kraliçe" olarak anılmaya başlandı.

Maçlardan önce iddia kuponları yapan ve cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Sarıoğlu, yeni yılı da cesur bir kare ile karşıladı.

Derin göğüs dekoltesi ile dikkatleri üzerine çeken Hande Sarıoğlu, hayranlarından gelen binlerce yorum ile mutlu oldu.

Hande Sarıoğlu yılı kapadı

Daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşen Hande Sarıoğlu yine iddialı bir dekolte tercih etti.

Güzel spiker göğüslerini ön plana çıkaran tarzıyla hayranlarını da mest etti. Hande Sarıoğlun'nun pozlarını görenler "Böyle bir fizik yok abi ya", "Hande verdiğin paraya değmiş" yorumları yapıldı.