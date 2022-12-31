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    Hande Sarıoğlu dekolteli merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Bu fizik gerçek mi'

    Hande Sarıoğlu iddialı sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
    • 31.12.2022 - 15:42
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    Hande Sarıoğlu dekolteli merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Bu fizik gerçek mi'

    Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu'nun her paylaşımı sosyal medyada gündeme oturuyor.

    Spikerlik yaptığı dönemde paylaştığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan ayrılmak zorunda kalan Sarıoğlu şimdilerde sosyal medyada içerikler üretiyor.

    Instagramı aktif olarak kullanan Hande Sarığlu'nun 477 bin takipçisi bulunuyor. Sık sık cesur pozları ile paylaşımlar yapan Hande Sarıoğlu, iddialı pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Hande Sarıoğlu son olarak, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla dikkat çekti. Hande Sarıoğlu'nun fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

    İşte o poz..

    Hande Sarıoğlu dekolteli merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu fizik gerçek mi #1

    Hande Sarıoğlu'nun bazı instagram paylaşımları şu şekilde..

    Hande Sarıoğlu dekolteli merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu fizik gerçek mi #2

    Hande Sarıoğlu dekolteli merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu fizik gerçek mi #3

    Hande Sarıoğlu dekolteli merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu fizik gerçek mi #4

    Hande Sarıoğlu dekolteli merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu fizik gerçek mi #5

    Hande Sarıoğlu dekolteli merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu fizik gerçek mi #6

    Hande Sarıoğlu dekolteli merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu fizik gerçek mi #7

    Hande Sarıoğlu dekolteli merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu fizik gerçek mi #8


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