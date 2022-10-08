Hande Sarıoğlu dekoltesi ile yine akıl aldı! "Göğüsleri göstermek moda oldu"

Hande Sarıoğlu dekoltesi ile yine akıl aldı! "Göğüsleri göstermek moda oldu"

Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya üzerinden verdiği pozlar, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Fiziği ile etkileyen Sarıoğlu, cesurluğu ise elden bırakmıyor.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen eski spor spikeri Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer alan Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında da boy gösterdi.

13 Mayıs 2019 tarihinde Habertürk'te çalışmaya başlayan ve spor programı sunan Hande Sarıoğlu, çıkan bir videosu sonra işinden ayrıldı.

Sosyal medyada yayınlanan videodan dolayı işine son verildiğini açıklayan Hande, sonrasında Youtube üzerinden içerikler üretmeye başladı.

Bunun dışında da sosyal medyaya yüklediği kareler ve geçirdiği estetik operasyonlar ile dikkat çekmeye başlayan Hande Sarıoğlu, cesurluğu ile olay oldu.

Paylaştığı dekolteli pozlarla adından söz ettiren Hande, sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Hayran kitlesi gün geçtikçe artan Hande Sarıoğlu, paylaştığı göğüs dekolteli pozu ile yine adından söz ettirdi.

Hande şov yaptı

Geçtiğimiz günlerde kalça dansı yaptığı görüntüleri takipçileriyle paylaşan Hande Sarıoğlu, siyah kazağı ile poz verdi.

Göğüs dekoltesini iyi taşıyan ve güzelliğini hayranlarına göstermeyi ihmal etmeyen Sarıoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Bazıları ise Hande Sarıoğlu'nu eleştirerek, "Göğüsleri göstermek artık moda oldu" yorumlarını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda, "Arkadaşlar ben bu göğüsleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti.