Son zamanların en popüler isimlerinden olan Hande Sarıoğlu, doğum günü için kalça dansı yaptı. Sarıoğlu gönderisine, "Enerjime sağlıkkkk yaş 34" notunu eklemeyi ihmal etmedi.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra ekran önünde olmayı tercih eden Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde kısa süreliğine yer aldı.

2011 yılında Ümit Erdim ile birlikte röportaj yapan Hande Sarıoğlu, akabinde spor alanında sunuculuk yapmaya başladı.

Son olarak Habertürk ekranlarında spor porgramı sunan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.

Bu olaydan sonra adını duyuran ve sosyal medyadan aktif olan Sarıoğlu, Youtube üzerinden hayranlarıyla buluşmaya başladı.

Zaman içerisinde değişen ve cesur halleri ile dikkati çeken Sarıoğlu, son olarak yaptığı kalça dansıyla gündem oldu.

Doğum gününe özel kalça dansı yapan ve bu dansı sosyal medyadan yayınlayan Sarıoğlu'na birbirinden güzel mesajlar geldi.

Hande'den kalça şov

34.yaşını kalça dansı yaparak kutlayan Hande Sarıoğlu paylaşımına, "Enerjime sağlık yaş 34" notunu düştü.

Sarıoğlu'nun kuaför salonundan paylaştığı gönderi, kısa süre içerisinde rekor kırdı.

Kalça dansı ile övgü alan Hande Sarıoğlu'nun doğum gününü kutlayan hayranları, güzelliğine değinmeden edemedi.

"Su gibi yavrum su" diyen binlerce yoruma kayıtsız kalmayan Sarıoğlu, en güzel fotoğraflarını hayranları için paylaşmaya devam ediyor.

Hande'den kalça şov