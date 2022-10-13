Hande Sarıoğlu meşhur taytını giydi, gören bayıldı! "Ben yine ateş ediyorum"

Hande Sarıoğlu meşhur taytını giydi, gören bayıldı! "Ben yine ateş ediyorum"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve söylemleri ile adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, son olarak giydiği tayt ile hyaranlarının beğenisini kazandı.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, sosyal medyanın dikkati çeken isimleri arasında yer alıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alan Sarıoğlu, televizyon dünyasına Aşk-ı Memnu ile giriş yaptı.

Düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer alan Sarıoğlu, akabinde Çarkıfelek'te boy gösterdi.

2017 yılında spor spikerliğine başlayan ve asıl bu alanda tanınan Hande, ilk deneyimini Tivibu Spor'da çalışmaya başlayarak kazandı.

2019 yılında Habertürk'te çalışmaya başlayan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.

Hande Sarıoğlu'nun dans videosu sonrası işine son verilmesi, sosyal medyanın uzun süre gündemini meşgul etti.

Birçok spor yorumcusu bu konuyu kendi programlarında günlerce dile getirdi ve Hande Sarıoğlu daha çok tanınmaya başlandı.

Bu videodan sonra sosyal medyada iyice aktif olan Hande Sarıoğlu, şimdilerde paylaştığı birbirinden cesur karelerle olay oluyor.

Hande'den tayt yorumu

Gittiği bir etkinlikte siyah dar deri pantolon ve sırtı tamamen açık bir büstiyer giyen Hande Sarıoğlu, hayranlarını mest etmişti.

"Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyin" diyen Hande Sarıoğlu'nun tarzı çok beğenildi.

Ertan Süzgün ile program yapan spiker Hande Sarıoğlu son çekimde kedi kadın oldu.

Sarıoğlu "Deri taytı geçen davette giydim çok sevildi. Herkes Catwoman olmuşsun dediler ben de yeniden giydim." dedi.

Hande Sarıoğlu giydiği çorabı satın almak isteyenlerin kendisine sürekli mesaj attığını da söyledi.