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    Hande Sarıoğlu sırt dekoltesini verdi, takipçileri coştu! 'Bazen cansız manken olmak istersin'

    Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosundan sonra Habertürk'ten ayrılan ve şimdilerde YouTube'da program yapan Hande Sarıoğlu, dekolteli pozuyla gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 12:07
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    Hande Sarıoğlu sırt dekoltesini verdi, takipçileri coştu! 'Bazen cansız manken olmak istersin'

    Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosundan sonra Habertürk'teki işine son verilen spiker Hande Sarıoğlu,  şimdilerde YouTube'da program yapıyor.

    Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde kameraların önünde cansız mankenle aşk yaşamıştı.

    Sarıoğlu, iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    DEKOLTESİYLE INSTAGRAM'I YAKTI

    Tavırları ve kıyafetleriyle olay olan sunucu, bu seferki pozuyla takipçilerini adeta mest etti.

    34 yaşındaki Sarıoğlu, sırt dekolteli mavi bluzuyla Instagram'ı salladı.

    Sarıoğlu'nun paylaşımına ''Bal gibi ten'', ''O mankenin yerinde olmak isteyen kaç erkek vardır'' ve '' Sen hakikaten kusursuzsun'' gibi yorumlar yapıldı.

    Hande Sarıoğlu sırt dekoltesini verdi, takipçileri coştu! Bazen cansız manken olmak istersin #1

    ''SEKSİLİĞİMLE DERDİNİZ NE''

    Türkiye'deki insanların seksi ve güzel kadınları sevmediklerini anlatan Hande Sarıoğlu, ''Seksiliğimle derdiniz ne! İki memem iki kalçam var benim de!'' diyerek sitem etmişti.

    Hande Sarıoğlu sırt dekoltesini verdi, takipçileri coştu! Bazen cansız manken olmak istersin #2

    Hande Sarıoğlu sırt dekoltesini verdi, takipçileri coştu! Bazen cansız manken olmak istersin #3

    Hande Sarıoğlu sırt dekoltesini verdi, takipçileri coştu! Bazen cansız manken olmak istersin #4

    Hande Sarıoğlu sırt dekoltesini verdi, takipçileri coştu! Bazen cansız manken olmak istersin #5


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