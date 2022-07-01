Hande Sarıoğlu son pozuyla ortalığı yıktı! 'Size baklava yaptım'

Sosyal medyanın gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu, 'Size baklava yaptım' notuyla paylaştığı fotoğrafıyla olay yarattı. Sarıoğlu'nun karın kasları...

Bir zamanlar spikerlik yapan Hande Sarıoğlu, şimdiler sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor.

Sarıoğlu, şimdilerde yaptığı paylaşım ve yorumlarla popülerliğini koruyor.

Instagramı aktif kullanan fenomen isim, verdiği pozlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde göğüslerini yaptırdığını açıklayan Sarıoğlu "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak" demişti.

Şu sıralar spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu, kaslarını sergiledi.

Baklavalarını sergiledi

Sarıoğlu paylaşımına "Size baklava yaptım" notunu düştü.

Hande'nin olay olan pozuna, "Baklavalara bak beee yürü", "Karın kasları ateş ediyor yine", "Karın kaslarını ne ara çıkardın bravo", "Hangi ara yaptın bunu?" gibi yorumlar geldi.