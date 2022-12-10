Youtube üzerinden spor programı yapan Hande Sarıoğlu; kıyafteleri, söylemleri, dansları ve tarzıyla olay olmaya devam ediyor. Sarıoğlu yeni programında, turuncu rengi taytıyla gündem oldu.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden yaptığı spor porgramlarıyla adından söz ettiriyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Sarıoğlu, okuduğu bölümün aksine bir yol tercih etti.

Spiker olan ve bir dönem Habertürk ekranlarında spor programı sunan Hande, yaptığı kalça dansı nedeniyle işine son verildiğini duyurmuştu.

Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı dans videosu, günlerce konuşuldu. Sarıoğlu, bu video sayesinde kısa süre içerisinde tanınmaya başlandı.

Hande Sarıoğlu'nun Habertürk'ün ardından Youtube için çalışmaya başlaması, popülerliğini iyice artırdı.

Ertan Süzgün ile birlikte spor programı yapan Hande, giydiği kıyafetler ve yaptığı hareketlerle yorumlar alıyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Hande Sarıoğlu, cesur kıyafetleri ile beğeni rekoru kırıyor. Instagram'ı da aktif kullanan Hande, programdaki fotoğraflarını da burada yayınlıyor.

Son olarak turuncu taytıyla bir reels videosu yayınlayan Hande Sarıoğlu, sosyal medya üzerinden özellikle de erkeklerden övgü dolu yorumlar aldı.

Hande Sarıoğlu yine olay oldu

Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.Ertan Süzgün ile yaptığı programa dair detayları paylaşan Sarıoğlu, turuncu taytıyla konuşuldu.

Reels videosu paylaşan ve altına, "Handekaplı Ertan yeni bölümde hop dedik, portakal dedik, biz geldiiikkkk. Oley TV youtube kanalında Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri yorumlarıyla karşınızdayız.

Bu bölüm de ben Hollanda Portakal Kraliçesi oldum, Ertan portakalı soydu, baş ucuma koydu, totem tuttuu. Herkese iyi hafta sonlarıııı" notunu düştü.

Hande Sarıoğlu'nun paylaşımında dans etmesi de ayrı bir olay oldu. Sarıoğlu'nun hayranları, övgü dolu yorumlar yağdırdı. Hande için, "Hande sen insan mısın?" Ertan nasıl dayanıyorsun?" "Hande bir başka" tarzında yorumlar geldi.