Hande Sarıoğlu yeni saçlarını göstermek için eğildi! Frikikler peş peşe geldi...

Hande Sarıoğlu yeni saçlarını göstermek için eğildi! Frikikler peş peşe geldi...

İddialı pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan eski spiker Hande Sarıoğlu'nun son paylaşımı olay oldu.

Yayınladığı oryantal videosundan sonra işine son verilen spiker Hande Sarıoğlu, YouTube'da yaptığı programlarla gündemde.

Şimdilerde fenomen haline gelen Sarıoğlu, kendisine verdiği 'Kraliçe Hande' lakabıyla da adından söz ettiriyor.

Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz gün karın kaslarıyla olay yarattı.

Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen isim, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Sarı saçlarını kestiren Hande Sarıoğlu, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sarıoğlu'nun saçlarını gösterdiği videoda göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte o paylaşım...