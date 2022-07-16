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    Hande Sarıoğlu'dan kalça şov! Kıvraklığıyla akıl aldı...

    Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sarıoğlu, derin göğüs dekolteli elbisesiyle öyle bir kıvırdı ki...
    • 16.07.2022 - 15:13
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    Hande Sarıoğlu'dan kalça şov! Kıvraklığıyla akıl aldı...

    Bir zamanlar spikerlik yapan Hande Sarıoğlu, şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor.

    Yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören, kişisel sosyal medyasındaki pozları sorun olan Hande Sarıoğlu, istifa etmişti.

    Instagramı aktif kullanan fenomen isim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor.

    Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Hande Sarıoğlu, dekolteli pozlarıyla nefes kesmeye devam ediyor.

    Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle herkes tarafından beğenilen güzel sunucu, son olarak kıvrak dansını sergiledi.

    Sarı derin göğüs dekolteli elbisesiyle kalçalarını kıvırdığı anları paylaşan güzel sunucu beğeni yağmuruna tutuldu.

    "Asena görse ayakta alkışlar"

    Yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımın altına "Yandı şuan burası" yazarak dikkat çekti.

    Muhteşem fiziğiyle dikkat çeken güzel sunucuya takipçilerinden bazıları ise "Asena görse ayakta alkışlar" şeklinde yorumlarda bulundu.

    Hande Sarıoğlu dan kalça şov! Kıvraklığıyla akıl aldı... #1

    Hande Sarıoğlu dan kalça şov! Kıvraklığıyla akıl aldı... #2


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