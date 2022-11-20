Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu,kalça dansıyla olay oldu. Hande Sarıoğlu'nun, stüdyoya şeyh kılığında gelen Ertan Süzgün'e "Ayaklarını yıkayayım" demesi dikkati çekti.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer alan Hande Sarıoğlu, okuduğu bölümün dışında ilerlemeye başladı.

Aşk-ı Memnu dizisinde de düğün organizatörü olarak seyirci karşısına çıkan güzel isim, spor programları sunmaya başladı ve bu sayede tanındı.

Habertürk'te spor haberlerini sunan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.

Bu açıklama aslında Sarıoğlu'nun yeniden doğuşu oldu. Hande Sarıoğlu, uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

Bazı kesimlerin savunduğu bazı kesimlerin ise eleştirdiği Sarıoğlu, kısa süre içerisinde büyük bir ün elde etmeyi başardı.

Habertürk'ten sonra ekranlarda yer almayan Sarıoğlu, Ertan Süzgün ile birlikte Youtube kanalında boy göstermeye başladı.

Bir yandan spor porgramlarına Youtube üzerinden devam eden Sarıoğlu, diğer yandan ise yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme geliyor.

Oley TV'de program yapan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, kalça dansıyla yine çok konuşuldu. Bu dans nedeniyle işine son verilen güzel spiker, Youtube kanalında yapmaya devam ediyor.

Hande Sarıoğlu büyüledi

Hande Sarıoğlu, sunuculuk kariyerine YouTube'da devam ediyor. Katar Dünya Kupası için kamera karşısına ünlü spiker, kalçasını titreterek dans ettiği anları paylaştı.

Hande Sarıoğlu ile birlikte program sunan Ertan Süzgün, Katar Dünya Kupası'na özel şeyh kılığına girdi.

Ertan Süzgün'ü görünce şaşkına dönen Hande Sarıoğlu, ''Ay ülke ayağımıza geldi.'' dedi.

Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ''Şeyhim sana samba yapayım mı?'' teklifine ise ''Olmaz, yasak'' yanıtını verdi.

Ertan Süzgün'ün elini öpen Hande Sarıoğlu'nun ''Şeyhim ayaklarını yıkayayım, sana nasıl hizmet edeyim, ne istiyorsun söyle şeyhim'' sözleri ise izleyenleri şaşırttı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Ertan yaşıyorsun bu hayatı'' ve ''Ertan'daki sabır kimsede yok'' gibi yorumlarda bulundu.