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    Hande Sarıoğlu'ndan 'lolipop' dansı

    Hande Sarıoğlu, yeni dans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 12:39
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    Hande Sarıoğlu'ndan 'lolipop' dansı

    Oryantal dans videosundan sonra Habertürk'teki işine son verilen spiker Hande Sarıoğlu, şimdilerde YouTube'da program yapıyor.

    Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, yine bir dansla gündeme geldi.

    Sarıoğlu, programından bir bölümü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    "Handekaplı Lolipop"

    Gülşen'in yeni şarkısında elindeki lolipopu yalayarak kalça dansı yapan ünlü sunucu, o anları "Handekaplı Lolipop" notuyla yayınladı.

    33 yaşındaki Hande Sarıoğlu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Hande Sarıoğlu'ndan 'lolipop' dansı  VİDEO

    Hande Sarıoğlu ndan lolipop dansı #1

    Hande Sarıoğlu ndan lolipop dansı #2

    Hande Sarıoğlu ndan lolipop dansı #3


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