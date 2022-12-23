Hande Sarıoğlu'ndan mini eteğiyle kalça şov! Gören dumur oldu: "Messi bunu beğendi"

Hande Sarıoğlu'ndan mini eteğiyle kalça şov! Gören dumur oldu: "Messi bunu beğendi"

Cesur kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam eden Hande Sarıoğlu, Galatasaray Lisesi öğrencileriyle bir söyleşi gerçekleştirdi. Sarıoğlu o anları, sosyal medya hesabından yayınladı.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden yayınlar yapıyor.

Habertürk ekranlarında spor programı yapan ancak yayınladığı bir dans videosu nedeniyle işine son verilen Sarıoğlu, sosyal medyada günlerce gündem oldu.

Bu gündem sonrası Youtube üzerinden Ertan Süzgün ile yayınlar yapan ve tanınırlığını artıran Hande, cesurluğu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Sporunu aksatmayan ve yayınlarında birbirinden cesur kıyafetleri tercih eden Sarıoğlu, sosyal medya hesabından da yayınlamayı ihmal etmiyor.

Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı cesur karelerine de yorum ve beğeni yağıyor.

Son olarak Galatasaray Lisesi'ne söyleşiye giden Hande Sarıoğlu, burada çektirdiği kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

Hande Sarıoğlu büyüledi

Galatasaray Lisesi'nde çektirdiği kareleri yayınlayan Hande Sarıoğlu, mini eteği ile dikkatleri çekti. Lisenin kapısında mini eteği ile kalça şovu yapan Hande, öğrencilerle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarıoğlu ayrıca sosyal medya hesabına attığı karelere, "Bugün Galatasaray Lisesi öğrencileriyle buluştum. Hayatımın en güzel, en mutlu, en enerjik, en pozitif günlerinden birini yaşadım.

Bugünü organize eden tüm Galatasaray Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine çok teşekkür ederim, iyi ki davet ettiniz, iyi ki bir araya geldik.

İçim kıpır kıpır, bir heyecan, bir coşku, öğretmenliği ciddi düşünmeye başladım" notunu düştü.