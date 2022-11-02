Hande Sarıoğlu'nun annesini gören gözlerine inanamıyor! 'Kopyala yapıştır gibisiniz'

Sunucu Hande Sarıoğlu annesiyle bir fotoğrafını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıoğlu'nun annesiyle olan benzerliği şaşkınlık yarattı..

Ünlü televizyon sunucusu Hande Sarıoğlu sosyal medyada birbirinden iddialı pozlarını ve dans videolarını paylaşmasıyla tanınıyor. Güzel sunucu zaman zaman ailesi ile olan pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Hande Sarıoğlu instagram hesabından annesi ile olan bir fotoğrafını ""Ana kraliçe" notuyla paylaştı. Ünlü sunucunun annesiyle olan benzerliği büyük dikkat çekti.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Hande Sarıoğlu'nun instagamda 466 bin takipçisi bulunuyor. Sarıoğlu'nun annesiyle olan pozuna yüzlerce yorum geldi.

Takipçileri fotoğrafa "Kopyala yapıştır gibisiniz. Allah uzun ömürler versin.", "Sen Türkiye'nin kraliçesisin annende senin kraliçen" ve "Teyzemin genleri baskın heralde kopyala yapıştır yapmış" şeklinde yorumlarda bulundular.

İşte Hande Sarıoğlu'nun annesi ile paylaştığı o kare..