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Hande Sarıoğlu'nun mini tayt tulumuyla verdiği poz ortalığı yıktı! Yakın arkadaşı hemen yorum yaptı...

Hande Sarıoğlu'nun mini tayt tulumuyla verdiği poz ortalığı yıktı! Yakın arkadaşı hemen yorum yaptı...

Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Hande Sarıoğlu, son olarak siyah mini tayt tulumuyla poz verdi. Sarıoğlu'nun paylaşımına ise yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'dan yorum gecikmedi.