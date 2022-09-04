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    • Hande Sarıoğlu'nun mini tayt tulumuyla verdiği poz ortalığı yıktı! Yakın arkadaşı hemen yorum yaptı...

    Hande Sarıoğlu'nun mini tayt tulumuyla verdiği poz ortalığı yıktı! Yakın arkadaşı hemen yorum yaptı...

    Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Hande Sarıoğlu, son olarak siyah mini tayt tulumuyla poz verdi. Sarıoğlu'nun paylaşımına ise yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'dan yorum gecikmedi.
    • 04.09.2022 - 13:06
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    Hande Sarıoğlu'nun mini tayt tulumuyla verdiği poz ortalığı yıktı! Yakın arkadaşı hemen yorum yaptı...

    Bir zamanlar spikerlik yapan Hande Sarıoğlu, şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor.

    Yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören, kişisel sosyal medyasındaki pozları sorun olan Hande Sarıoğlu, istifa etmişti.

    Instagramı aktif kullanan fenomen isim, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratıyor.

    Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Hande Sarıoğlu, dekolteli pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Son zamanlarda sporunu aksatmayan fenomen isim, son olarak siyah mini taytıyla verdiği pozlarla gündem oldu.

    Sarıoğlu, tayt tulumuyla verdiği pozu "Sakin" notuyla paylaştı.

    Güzel spikerin pozunu gören Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ise fotoğrafın yorum kısmına "Hatun ya" sözünü ekledi.

    Hande Sarıoğlu nun mini tayt tulumuyla verdiği poz ortalığı yıktı! Yakın arkadaşı hemen yorum yaptı... #1

    Hande Sarıoğlu nun mini tayt tulumuyla verdiği poz ortalığı yıktı! Yakın arkadaşı hemen yorum yaptı... #2

    Hande Sarıoğlu nun mini tayt tulumuyla verdiği poz ortalığı yıktı! Yakın arkadaşı hemen yorum yaptı... #3

    Hande Sarıoğlu nun mini tayt tulumuyla verdiği poz ortalığı yıktı! Yakın arkadaşı hemen yorum yaptı... #4


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