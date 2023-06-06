Hande Sarıoğlu'nun o halini gören tutuldu kaldı! Aşk-ı Memnu'da Behlül'le beraber... "Hande fenasın" Hande Sarıoğlu'nun Aşk-ı Memnu dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldığı ortaya çıktı. Dizide düğün organizasyonu yapan bir kadına hayat veren Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ise görenleri hayrete düşürdü.

Habertürk ekranlarından ayrılan Hande Sarıoğlu, gündeme düşen dans videosu ile olay oldu.

Sarıoğlu bu videolar sayesinde tanınmaya başlandı. Bu video yüzünden kanaldan kovulan Sarıoğlu, Youtube üzerinden yayın yapmaya başladı.

Yaptırdığı estetik dokunuşlar ve cesur kareleriyle ile de çok konuşulan Hande, bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde yer aldı.

Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer alan Sarıoğlu, 2010 yılında da Star TV'de yayınlanan ve Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

Başarılı ismin Behlül'ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile olan sahneleri ve estetiksiz halleri çok konuşuldu.

Hande'nin estetiksiz hali

Hande Sarıoğlu, şöhret olmadan önce Türk televizyonlarının efsane dizisi Aşk- ı Memnu'da düğün organizatörü olarak yer almıştı.

Nihal ve Behlül'ün düğünlerini organize eden Sarıoğlu, dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte düğün hakkında konuşurken görülüyor.

Sarıoğlu'nun estetiksiz hali de sosyal medyaya düştü. Saroğlu'nun hayranları şimdiki halinin daha iyi olduğunu söyledi.