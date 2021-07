Hande Yener bir döndü, pir döndü

Yeni şarkısı Sahte’yi 9 temmuz’da piyasaya süren ünlü şarkıcı Hande Yener sevenlerine süpriz yapmış oldu.

Yıllardır Polat Yağcı ile çalışan Hande Yener, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan sözü Berksan, müziği Berksan ve Misha, aranjesi Misha imzalı şarkısı ‘’Sahte’’ ile yine çok şaşırtmaya devam ediyor. Şarkıları, klipleri ve kostümleri ile müzik dünyasında her zaman öncü bir isim olan Hande Yener, yeni şarkısı ve klibiyle yine müzik dünyasının gündemine oturdu.

80’ler konsepti ile çekilen yeni şarkısı Sahte’nin klibinin yönetmenliğini Aytekin Yalçın, stylingini ise Gabriele Papi ve Ebru Beklenoğlu üstlendi. Beykoz’da bir villada çekimleri yapılan klipte Hande Yener, imaj değişikliğine gitti ve yeni imajı ile kamera karşısına geçti.

Yaklaşık 2000’li yıllardan bu zamana kadar yakından takip ettiğim Hande Yener gerçekten müzik konusunda çizgisinde hiç şaşmadı diyebilirim. Yaptığı her şarkı yaz aylarına adeta damga vuruyor. Restoranlarda, Cafelerde, Plajlarda vs. her noktada Hande Yener şarkıları duyabiliyoruz.

Yıllardır müzik çalışmalarında şarkıcı Berksan ile partner olan Hande Yener başarısını adeta ikiye katlıyor. Birlikte yaptıkları birçok projede harika şarkılar çıkaran ikili göz doldurmaya devam ediyor.

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla ve konser sezonunun açılmasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Hande Yener sahne partneri Berksan ile yeni şarkılarının tanıtımı için bir mekanda sahneye çıktılar.

Mekanı tıka basa dolduran hayranlarına unutamayacakları bir sahne performansı yaşatan ikili, büyük bir müzik şovuna imza attı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, "Yaz boyunca birlikte Happy Hour konserlerinde buluşacağız." dedi.

Yaz aylarında yoğun bir konser maratonu bulunan Popun Kraliçesi Hande Yener vereceği konserlerde hayranlarına unutulmaz müzik ziyafetleri yaşatmak için şimdiden kolları sıvamış durumda.