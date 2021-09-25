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    Hande Yener yine yaptı yapacağını! Kırmızı jartiyerli sahne kostümüyle nefes kesti

    Sık sık sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Hande Yener, son çıktığı konserinde de cesur kostümüyle dikkat çekti. Yener'in tasarım maskesi ve jartiyerli sahne kostümü sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 11:42
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    Hande Yener yine yaptı yapacağını! Kırmızı jartiyerli sahne kostümüyle nefes kesti

    Ünlü şarkıcı Hande Yener, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı tarafından düzenlenen bir yardım konserinde Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

    Önceki konserlerinden birinde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilen sanatçı, ''Daha açığını giyeceğim.'' demişti.

    48 yaşındaki popçu, dediği gibi de yaptı. Hande Yener, her sahne kıyafetiyle olay yarattığı gibi bu sefer ki sahne kostümüyle de ağızları açık bıraktı.

    CESUR KIYAFETİYLE YİNE GÜNDEMDE

    Hande Yener, yardım konserinde ''Ruu Australia'' imzalı bir kostüm giymeyi tercih etti.

    Ünlü pop yıldızı, Ruu Australia tarafından yapılan özel tasarım maskesi ve kırmızı jartiyerli çorabı ile tamamladığı konser stiliyle büyük beğeni topladı.

    Hande Yener yine yaptı yapacağını! Kırmızı jartiyerli sahne kostümüyle nefes kesti #1

    YENER'E DANS GRUBU EŞLİK ETTİ

    Yener'in dans grubuyla birlikte aldığı sahne, yaklaşık 2 saat sürdü. Seyircilere keyifli anlar yaşatan ünlü şarkıcının, konser gelirinin maddi desteğe ihtiyaç duyan hastaların tedavisinde kullanılacağı öğrenildi.

    Yener’in yardım konseri vermesine ilişkin, ''İyilik meleği Hande Yener'' yorumları yapıldı.

    Hande Yener yine yaptı yapacağını! Kırmızı jartiyerli sahne kostümüyle nefes kesti #2

    Hande Yener yine yaptı yapacağını! Kırmızı jartiyerli sahne kostümüyle nefes kesti #3

    Hande Yener yine yaptı yapacağını! Kırmızı jartiyerli sahne kostümüyle nefes kesti #4

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